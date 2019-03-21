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ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне

21.03.2019 15:57
ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Руководство Федеральной резервной системы США приняло решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФРС. Так, базовая ставка останется на уровне 2,25 - 2,5% годовых. Также, руководство ФРС отказалось от повышения ставки в текущем году, из-за сложной финансово-экономической ситуации в мире и инфляционного давления. Но, в 2020 году базовая процентная ставка может быть повышена, пишет ТАСС.

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