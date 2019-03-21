Минздрав разработал законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

21.03.2019 15:41



Специалисты Минздрава разработали законопроект, в соответствии с которым в России планируется увеличить возраст продажи крепкого алкоголя. Документ запрещает продажу алкогольной продукции, содержание этилового спирта в которой превышает 16,5%, гражданам не достигшим 21 года. При этом, по словам замглавы Минздрава Олега Салагая, данную инициативу министерства поддерживает более 78% россиян, пишет РБК.