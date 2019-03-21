На похороны Юлии Началовой не пускают возмущенных поклонников

21.03.2019 12:22



Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище проходит прощание с Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Как передает сайт Дни.ру, близкие певицы приняли решение сделать траурную церемонию закрытой, что не понравилось «возмущенным поклонникам».

До этого работники ритуального зала стали предупреждать людей, которые с самого утра стояли в очереди, чтобы проститься с артисткой, что в зале будет запрещена фото и видеосъемка. Также, по их словам, нельзя долго задерживаться, и, попрощавшись, нужно сразу же выйти из зала.