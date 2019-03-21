25 марта в Россию приедет президент Ливана

21.03.2019 09:58



В начале следующей недели в российскую столицу прибудет президент Ливана Мишель Аун, об этом в разговоре с Интерфаксом проинформировал источник из ливанской дипмиссии. «Он посетит Москву 25 марта», - говорится в сообщении.

С какой целью ливанский лидер приезжает в Москву, в чем будет состоять программа его визита, и планируется ли встреча с президентом России Владимиром Путиным, пока не сообщается. С российской стороны также пока нет подробных комментариев.