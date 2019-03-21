Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

21.03.2019 08:23



В России закончились инженерные работы по проекту железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, передает РИА Новости со ссылкой на официальный ресурс правительства провинции Хэйлунцзян. В итоге конструкция, которую начали возводить еще в 2014 году, соединила обе части.

Как сообщалось ранее, полностью строительство могут завершить в июле. То есть, первые поезда по мосту, ставший первым между Россией и Китаем, могут быть запущены уже в этом году.