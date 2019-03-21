Зеленский мог бы не выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы Украины

21.03.2019 07:52



Владимир Зеленский рассказал о том, что мог бы не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины. По словам шоумена и кандидата в президенты Украины, это могло произойти в том случае, если бы в предвыборной гонке принял участие лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Об этом Зеленский сообщил в интервью агентству "Украинские новости". По его словам и он и Вакарчук пошли в политику потому, что хотели "что-то сделать" и если бы Святослав стал кандидатом в президенты, он бы ему уступил, пишет РИА Новости.