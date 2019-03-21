Более половины россиян верят в закон о фейковых новостях

21.03.2019 07:25



Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к закону о фейковых новостях. Так, согласно проведенному исследованию, около 57% граждан России считают, что данный закон поможет сократить количество недостоверной информации, распространяемой в СМИ и интернете. При этом 29% заявили, что принятие закона никак не повлияет на ситуацию с фейковыми новостями в российском медиапространстве, а 4% опрошенных думают, что недостоверной информации станет больше, пишет ТАСС.