Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

20.03.2019 21:44



Российское министерство сельского хозяйства угрожает Белоруссии введением запрета на импорт овощей и фруктов, которые ввозятся в Россию через границу Белоруссии, сообщает «РБК». В данной ситуации Белоруссия выступает в качестве транзитной страны, через которую в Россию ввозится сельскохозяйственная продукция из Европы и ряда стран Азии. Причиной конфликта явился факт ввоза «санкционных» товаров, которые продолжают поступать в Россию при помощи подобного «транзита».