В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

20.03.2019 20:56



Литовская партия консерваторов требует у правительства своей страны ввести запрет на въезд в страну для известного российского певца Григория Лепса, сообщают «РИА новости». Поводом к подобному требованию последовало предположение политиков Литвы о том, что Григорий Лепс связан с российской мафией и является одним из ее представителей. Консерваторы называют меры по ограничению въезда для людей, связанных с международными преступными организациями, основным и важнейшим направлением в развитии вопросов национальной безопасности страны. Стоит отметить, что 19 марта в Вильнюсе состоялся концерт Григория Лепса. Все билеты были проданы, а публика с огромной радостью встречала знаменитого певца.