Астану переименуют в Нурсултан

20.03.2019 14:31



Столицу Казахстана Астану могут переименовать. Депутаты Парламента страны приняли решение о присвоении городу название Нурсултан, в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который на днях подал заявление об отставке. Теперь, указ о переименовании столицы должен подписать вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости. При этом известно, что инициатива о переименовании Астаны исходила именно от Токаева.