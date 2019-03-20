Астану переименуют в Нурсултан
20.03.2019 14:31
Столицу Казахстана Астану могут переименовать. Депутаты Парламента страны приняли решение о присвоении городу название Нурсултан, в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который на днях подал заявление об отставке. Теперь, указ о переименовании столицы должен подписать вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости. При этом известно, что инициатива о переименовании Астаны исходила именно от Токаева.
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