Врио главы Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков

20.03.2019 14:08



СМИ продолжают сообщать о серии губернаторских отставок. Очередное сообщение пришло из Калмыкии, где кресло главы региона покинул Алексей Орлов, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. В сообщении говорится, что отставку губернатора принял президент России. Врио главы региона назначен бывший кикбоксер Бату Хасиков. Ране он был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи, а в период с 2012 по 2014 года был представителем Калмыкию в Совете Федерации.