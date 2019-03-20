Президент Чехии предлагает изменить украинскую конституцию

20.03.2019 13:01



Глава Чехии Милош Земан высказал мнение, заявив, что украинским властям необходимо провести в стране децентрализацию власти, передает RT со ссылкой на национальное агентство Чехии СТК. То есть, по факту, речь идет об изменениях в конституции Украины. Земан убежден, что регионы страны должны иметь больше самостоятельности. В этом плане, по его словам, в минских соглашениях уже лежит способ разумного разрешения ситуации на Украине, однако, к сожалению, данные соглашения, как подчеркивает президент Чехии, «никем не соблюдаются».