Назарбаев покинет президентскую резиденцию

20.03.2019 12:27



Вопреки прогнозам и ожиданиям, Нурсултан Назарбаев все-таки покинет свою резиденцию Акорды в здании библиотеки первого президента страны. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении назарбаевской канцелярии. Глава службы Махмуд Касымбеков сообщил следующее: «Будем в Назарбаев-центре».

Сообщается, что само библиотечное здание весьма многофункционально. Так, в числе многих функций оно является архивом, музеем, научно-исследовательским центром и так далее.