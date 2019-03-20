На встрече с «Лидерами России» Путин похвалил российский истребитель

20.03.2019 10:17



Президент России провел встречу с финалистами конкурса «Лидеры России», во время которой он заявил, что истребитель Су-57 является лучшим в мире самолетом, о чем свидетельствуют его тактико-технические показатели, передает РИА Новости. «Так никто летать не может, как наш самолет», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что Су-57 (ранее ПАК ФА) представляет собой истребитель пятого поколения. Его главной целью является уничтожение всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличается особой маневренностью, может выполнять сверхзвуковые полеты. Имеет массу тактических и технических характеристик перед конкурентами.