Белоруссия планирует разместить в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

20.03.2019 09:37



Белоруссия планирует разместить государственные облигации в России на общую сумму до тридцати миллиардов российских рублей, передает ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии (ранее его подписал премьер республики Сергей Румас). Уточняется, что эмиссия ценных бумаг будет осуществляться Минфином в следующие два года, то есть, с 2019 по 2020 года. В сообщении говорится, что срок обращения будет составлять минимум 1092 дней в России.