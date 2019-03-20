«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

20.03.2019 00:54



Две крупные компании: «Яндекс» и «Hyundai Mobis» заключили соглашение о совместной разработке беспилотного автомобиля, который будет создан на базе «Hyundai» и «Kia», сообщает «Российская газета». Компаниями будет разработан прототип, который станет основой для серийного производства, в случае, если данная разработка заинтересует представителей компаний, занимающихся выпуском автомобильной техники. Стоит напомнить, что первые «беспилотники» появятся на дорогах России в конце апреля-начале мая, в рамках открытых «полевых испытаний».