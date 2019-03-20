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Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках России

20.03.2019 00:31
Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках России

Согласно результатам комплексного анализа, касающегося спроса на автомобили с пробегом в городах, чье общее население составляет более 1 млн жителей, стали известны наиболее популярные автомобильные марки и модели, сообщает «АВТОСТАТ». Самым популярным автомобилем на рынке поддержанных авто стал Ford Focus, за ним расположился «плод» японского автомобилестроения – Toyota Corolla, а тройку лидеров замыкает KIA RIO.

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