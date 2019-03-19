В Норвегии заявили, что Россия создавала помехи на учениях НАТО

19.03.2019 11:35



В Норвегии решили обвинить Россию во вмешательстве в учения НАТО, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он особо подчеркнул, что есть некое «электронное доказательство» вмешательства России, которая создавала помехи во время учений НАТО Trident Juncture – мероприятия проходили в ноябре 2018 года в Финляндии. При этом, как сообщил министр, доказательства вмешательства запросила Москва, которая «после их получения» заявила, что требуется время «на изучение».