В США ушла под воду база с «самолетами судного дня»

19.03.2019 09:26



Погодная стихия не щадит никого: в американском штате Небраска произошло затопление военной базы «Оффатт». Как передает РИА Новости, об этом говорится в социальной сети Facebook на личной странице командующего 55-м авиационным крылом ВВС США полковника Майкла Маниона. Стоит отметить, что именно в этом месте расположена штаб-квартира Стратегического командования ВС США – важнейший для американцев военный объект.

Как отмечается, база оказалась в затоплении по причине резкого поднятия уровня воды в реке Миссури. Сама база считается стратегически важной для армии США, так ка на ней базируются Boeing E-4B Nightwatch. Это те самые самолеты, которые получили звание «самолетов судного дня». Примечательно, что их функция состоит в следующем: на них будут вывозить правительство и военное командование, если начнется ядерная война. Что будет дальше после затопления, пока не сообщается. Вероятно, ВС США придумают, как спасти или чем заменить затопленные самолеты.