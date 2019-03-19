В ДФО реализуют 40 проектов в области сельского хозяйства

19.03.2019 07:14



Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе. Так, по его словам, в Дальневосточном федеральном округе приступили к реализации порядка 40 крупных сельскохозяйственных проектов. Общая сумма инвестиционных вложений в данные инициативы оценивается в 520 млрд рублей. Среди крупнейших проектов Трутнев отметил строительство свиноводческого комплекса общей стоимостью 155 млрд рублей, собственное производство молочной продукции в регионе общей стоимостью порядка 16 млрд рублей, а также создание в ДФО зернового железнодорожного терминала с суммой вложений около 14 млрд рублей, пишет Российская газета.