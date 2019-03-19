Пушков прокомментировал предложение НАТО о возвращении Крыма Украине

19.03.2019 06:34



Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление НАТО о том, что Крым должен быть передан Украине. Так, в своем Twitter политик написал, что Альянс требует передать Крымский полуостров под юрисдикцию украинской стороны из-за того, что Украина планировала передать российскую военную базу, расположенную в Севастополе, либо США либо самому НАТО и, таким образом, под их контроль перешел бы весь регион, пишет газета Известия.