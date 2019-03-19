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Минфин предложил пониженные тарифы на эквайринг для соцсферы

19.03.2019 00:44
Минфин предложил пониженные тарифы на эквайринг для соцсферы

Алексей Моисеев, занимающий пост заместителя министра финансов России, сообщил, что Минфин рассматривает вариант введение сниженных тарифов на услуги эквайринга для ряда социально значимых сфер, сообщает «ТАСС». Данный вопрос будет обсуждаться на совете Ассоциации банков России, где будут рассмотрены все «за» и «против». Предположительно, будут выделены наиболее крупные и значимые компании, задействованные в социальной сфере, для которых будут пересмотрены тарифы на оказание услуг по эквайрингу.

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