Россия вновь сократила вложения в американские гособлигации

19.03.2019 00:19



Начиная с 2018 года и по настоящий момент Россия продолжает сокращать финансовые вложения в государственные облигации США, что позволило ей «выбыть» из 33 крупнейших держателей госдолга Америки, сообщают «РИА новости». За январь текущего года Россия приобрела гособлигаций США на общую сумму в $13,2 млрд, что на $36 млн меньше, в сравнении с показателями за декабрь 2018 года. На настоящее время крупнейшим держателем государственного долга США является Китай, вложивший $1,127 трлн.