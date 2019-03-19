Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 МАР, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    64,6694
EUR (ЦБ)    73,3610

19 МАР, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    64,6694
EUR (ЦБ)    73,3610

Россия вновь сократила вложения в американские гособлигации

19.03.2019 00:19
Россия вновь сократила вложения в американские гособлигации

Начиная с 2018 года и по настоящий момент Россия продолжает сокращать финансовые вложения в государственные облигации США, что позволило ей «выбыть» из 33 крупнейших держателей госдолга Америки, сообщают «РИА новости». За январь текущего года Россия приобрела гособлигаций США на общую сумму в $13,2 млрд, что на $36 млн меньше, в сравнении с показателями за декабрь 2018 года. На настоящее время крупнейшим держателем государственного долга США является Китай, вложивший $1,127 трлн.

Новак назвал Венсуэлу и Иран «черными лебедями» на рынке нефти
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС

В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС

В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов

В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов

В Петербурге создан первый в России испытательный стенд криогенного оборудования для заводов СПГ

В Петербурге создан первый в России испытательный стенд криогенного оборудования для заводов СПГ

Новости СМИ

Новости дня

00:44 Минфин предложил пониженные тарифы на эквайринг для соцсферы Минфин предложил пониженные тарифы на эквайринг для соцсферы
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18 МАР, 23:55 Новак назвал Венсуэлу и Иран «черными лебедями» на рынке нефти Новак назвал Венсуэлу и Иран «черными лебедями» на рынке нефти
18 МАР, 23:48 Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25% к экспортной цене Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25% к экспортной цене
18 МАР, 23:11 Военный спутник зафиксировал мощный взрыв метеорита над Беринговым морем Военный спутник зафиксировал мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
18 МАР, 22:46 Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
18 МАР, 22:36 Евро опустился ниже 73 рублей впервые с лета 2018 года Евро опустился ниже 73 рублей впервые с лета 2018 года
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18 МАР, 21:58 Россия признала Северную Македонию под новым названием Россия признала Северную Македонию под новым названием

Узнай, страна!

18 МАР, 18:31 В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18 МАР, 18:05 В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов
18 МАР, 17:29 В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов
15 МАР, 09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter