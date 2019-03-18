Новак назвал Венсуэлу и Иран «черными лебедями» на рынке нефти

18.03.2019 23:55



Александр Новак, занимающий пост министра энергетики России, сообщил, что считает мировой нефтяной рынок сбалансированным в отношении спроса и предложения, но слишком нестабильным, сообщает «Коммерсантъ». Новак сообщил, что существуют страны, так называемые «черные лебеди», чье поведение и внутреннюю обстановку невозможно спрогнозировать, но которые имеют существенное влияние на нефтяной рынок. К таким странам министр причислил Иран, Венесуэлу, Ливию и Нигерию.