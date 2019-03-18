Венесуэла хочет нарастить поставки нефти в Россию

18.03.2019 20:38



Согласно заявлению Мануэля Кеведо, занимающего пост министра нефти Венесуэлы, его страна будет наращивать объемы поставки нефти для российской компании «Роснефть», сообщают «РИА новости». На текущий момент времени Венесуэла не только работает со своими партнерами, но также продолжает поиск новых. Кроме того, имеются определенные объемы нефти, предназначавшиеся для поставки в США, которые, частично, будут направлены в Россию, а также в ряд других стран, у которых есть активные нефтяные контракты с Венесуэлой.