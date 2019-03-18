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FIABCI-Россия представила 70-й Всемирный конгресс профессионалов рынка недвижимости

18.03.2019 12:27
FIABCI-Россия представила 70-й Всемирный конгресс профессионалов рынка недвижимости

15 и 16 марта 2019 года в Москве в павильоне № 5 Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" на Красной Пресне состоялась 7-я Международная выставка зарубежной недвижимости "MPIRES", в работе которой приняло участие Представительство FIABCI-Россия. Мероприятие проходит под патронажем Торгово-промышленной Палаты РФ и, на сегодняшний день, является крупнейшей выставкой зарубежной недвижимости в Экспоцентре.

MPIRES традиционно открывает сезон рынка недвижимости. В этом году в работе выставки приняли участие представители более 30 стран мира, таких как: Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, ОАЭ, Португалия, Словакия, США, Таиланд, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария и многие другие. Участники мероприятия обсудили с крупнейшими профессионалами отрасли все вопросы касающиеся приобретения и аренды недвижимости за рубежом, в том числе, и вопросы инвестирования в зарубежную недвижимость, а также получения вида на жительство в той или иной стране.

Представительство FIABCI-Россия приняло участие в работе 7-й Международной выставки зарубежной недвижимости "MPIRES". Так, в рамках мероприятия на площадке FIABCI-Россия исполнительный директор Елена Викторовна Папсуева представила вниманию посетителей 70-й Всемирный конгресс профессионалов рынка недвижимости FIABCI, который пройдет в Москве с 27 по 31 мая 2019 года, и провела переговоры с потенциальными участниками Конгресса.

Предстоящий Конгресс будет посвящен цифровой экономике и как нельзя более соответствует «Посланию Президента Федеральному собранию» от 1 марта 2018 года: «Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства», и положениям Указа № 204 от 07.05.2019 Президента России Владимира Путина».

Целями конгресса является обсуждение внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве; обсуждение кардинального повышения комфортности городской среды; выработка положений по увеличению объёмов жилищного строительства, по указу Президента РФ.

Конгресс FIABCI - это важное и принципиально значимое мероприятие не только для строительной сферы России, но и для всей страны и мира в целом. Поэтому, данный проект имеет серьезную поддержку Правительства РФ и Администрации Президента России.

Больше информации о Конгрессе можно получить по адресу: http://2019blockchain.ru/istorija/

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