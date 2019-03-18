В Грузии проходят учения НАТО

18.03.2019 11:37



На территории соседней Грузии проходят командно-штабные учения NATO-Geo Exercise 2019, информирует Интерфакс. Как сообщается, в этих маневрах будут участвовать военные подразделения НАТО, в том числе США и Грузии. Со своей стороны в Тбилиси подчеркивают, что эти мероприятия никаким образом не затрагивают интересы России, не направлены против нее и имеют «исключительно оборонительный характер». Уточняется, что учения будут продолжаться еще несколько дней и закончатся 29 марта.