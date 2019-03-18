На Крымском мосту установят сканеры для просвечивания вагонов

18.03.2019 10:10



На Крымском мосту с целью обеспечения безопасности будут установлены сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, благодаря чему можно будет определить тип груза, а также его массу. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-производителя, соответствующее оборудование будет установлено на подходах к мосту на КПП Забайкальск. Как отмечается, это будет первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для ж/д вагонов. Всего таких комплексов будет два.