На Голанских высотах откопали советский танк Т-34

18.03.2019 09:34



На Голанских высотах российские военнослужащие откопали советский танк Т-34, о чем РИА Новости рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев. Как уточняется, речь идет о месте на линии разграничения между Израилем и Сирией. Танк, вкопанный в землю «по башню», обнаружили во время обустройства поста. В этом месте он находился с 1973 года. Нумахаджиев отметил, что пройти мимо «такого» военные не могли, и в итоге «привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы». Что в дальнейшем будет с самим танком, пока не известно.