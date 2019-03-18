Порошенко обещает вернуть Крым после выборов

18.03.2019 06:52



Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины. Как политик написал на своей странице в Facebook, полуостров будет возвращен без каких-либо уступок со стороны Украины и любых договоренностей с руководством России. Но это будет сделано только после того, как он победит на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта. Также, Порошенко считает, что новая украинская власть непременно пойдет на уступки Москве и откажется от полуострова, пишет РИА Новости.