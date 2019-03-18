Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

18.03.2019 06:26



Личный врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров назвал причину ее смерти. Юлия проходила лечение у Шурова полгода назад, в то время у нее было выявлено нарушение в работе почек из-за подагры, но ни диабета, ни волчанки у певицы не было. Также, по словам Шурова, Юлия Началова не страдала ни наркотической ни алкогольной зависимостью. Василий Шуров заявил, что Юлия натерла ногу и в рану попала инфекция, из-за этого у нее развилась гангрена. Он назвал смерть певицы трагической случайностью, пишет Комсомольская правда.