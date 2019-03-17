США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков

17.03.2019 09:01



За последнее время ВВС США перебросили на британскую авиабазу Фэрфорд шесть стратегических бомбардировщиков. Такие данные приводит ресурс MilRadar. Ранее, Министерство обороны России сообщало, что несколько дней назад в небе над Балтикой, недалеко от границы Калининградской области, средства ПВО зафиксировали присутствие одного из американских бомбардировщиков. Самолет выполнял тренировочный бой, во время которого имитировал бомбардировку российского флота. Он не приближался к границе России, а после того, как средства ПВО взяли его на сопровождение, бомбардировщик покинул территорию, пишет РИА Новости.