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США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков

17.03.2019 09:01
США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков

За последнее время ВВС США перебросили на британскую авиабазу Фэрфорд шесть стратегических бомбардировщиков. Такие данные приводит ресурс MilRadar. Ранее, Министерство обороны России сообщало, что несколько дней назад в небе над Балтикой, недалеко от границы Калининградской области, средства ПВО зафиксировали присутствие одного из американских бомбардировщиков. Самолет выполнял тренировочный бой, во время которого имитировал бомбардировку российского флота. Он не приближался к границе России, а после того, как средства ПВО взяли его на сопровождение, бомбардировщик покинул территорию, пишет РИА Новости.

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