Александр Шестун объявил о намерении отказаться от воды

16.03.2019 00:45



Александр Шестун, до недавнего времени занимавший пост главы Серпуховского района, уже 36 дней ведет голодовку и намерен отказаться даже от воды, сообщают «Вести Подмосковья». На данный шаг Шестуна подтолкнул тот факт, что уже на протяжении 2 месяцев ему не передают письма от его семьи и близких. Напоминаем, бывший глава Серпуховского района был задержан в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве и по настоящее время содержится в тюрьме «Матросская тишина».