Украине грозит штраф за отказ от «Евровидения»

15.03.2019 23:21



Дэвид Гудман, являющийся официальным представителем Европейского вещательного союза (ЕВС), заявил, что вопрос о штрафных санкциях в адрес Украины за отказ от участия в «Евровидении» будет окончательно решен после проведения музыкального состязания, сообщает «ТАСС». Тем не менее Гудман подчеркнул, что в Тель-Авиве будут с радостью ждать всех участников от всех стран мира. Финал 64 по счету «Евровидения» запланирован на 18 мая, а пройдет он в Израиле.