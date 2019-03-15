Более 30% украинцев жалуются на ущемление свободы слова, показал опрос

15.03.2019 22:45



В результате исследования, проводившегося в период с 28 февраля по 11 марта текущего года во всех областях Украины, стало известно, что треть украинцев считает, что их ущемляют в свободе слова, сообщают «РИА новости». Исследователем выступил Киевский международный институт социологии. Опрошенные жители отметили, что считают крайне неверным шагом правительства полный запрет, наложенные на российские СМИ, кинофильмы, произведения и другие культурные проявления, а также запрет для въезда в страну знаменитых деятелей эстрады и искусства из России.