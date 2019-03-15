Число ипотечных сделок в Москве в феврале выросло на 40%

15.03.2019 22:35



По данным, предоставленным Росреестром, за прошедший февраль в Москве было зарегистрировано более 7 тыс. сделок, включающих в себя ипотечное кредитование, что на 40% больше в сравнении с февралем 2018 года, сообщают «РИА новости». Серьезно возросло количество договоров долевого участия (ДДУ), чей показатель роста в отношении к прошлому году составил порядка 29%. Кроме того, увеличилось количество сделок на рынке по продаже вторичного жилья.