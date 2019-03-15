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России предрекли лидерство в добыче газа

15.03.2019 21:59
России предрекли лидерство в добыче газа

Бен Ван Берден, являющийся главой топливной компании «Shell», предрек для России лидирующую мировую роль в вопросах, связанных с добычей газа, в обозримом будущем, сообщает «News.ru». На текущий момент, по добыче и производству газа на первом месте в мире находится США, но у России есть все шансы забрать первое место, поскольку именно в России находятся крупнейшие природные запасы газа, а скорость развития газовой отрасли «шагает семимильными шагами».

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