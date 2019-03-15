Eni планирует высадит огромные леса в Африке для компенсации выбросов углекислого газа

15.03.2019 21:49



Итальянская компаня «Eni», занимающаяся добычей и продажей нефти, заявила о намерении посадить в Африке деревьев, чья общая площадь будет равная четверти площади Италии, сообщают «Ведомости». Данный шаг нацелен на компенсацию выбросов в атмосферу огромного количества углекислого газа, вызывающего в земной экосистеме «парниковый эффект». По мнению экспертов, данные действия компании очень красочно характеризуют то, насколько сильно давление общества на компании, так или иначе связанные с загрязнением атмосферы и экосистемы в целом.