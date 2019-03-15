Киев отказался регистрировать в составе ОБСЕ наблюдателей от России

15.03.2019 20:55



Павел Климкин, занимающий пост Министра иностранных дел Украины, официально заявил, что ни один из российских кандидатов в наблюдатели не будет зарегистрирован и тем более не будет допущен к наблюдению за процессом президентских выборов, сообщает «RT». Недавно стало известно, что 24 кандидата от России вошли в список возможных наблюдателей за выборами в составе ОБСЕ. Климкин аргументировал свои слова об отказе российским наблюдателям тем, что существует определенная международная юридическая и моральная основа для подобного решения.