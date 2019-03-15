Суд не стал арестовывать депутата Госдумы Вадима Белоусова

15.03.2019 18:25



Ленинский суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия и не стал выносить меру пресечения в виде заключения под стражу депутату Государственной думы РФ Вадиму Белоусову, которого обвиняют в получении крупной взятки. По словам адвоката Белоусова Игоря Трунова, единственное ограничение, наложенное на его подзащитного, касается запрета выезда за границу. В настоящее время депутат находится в Екатеринбурге, но вскоре вернется в столицу и продолжит выполнять свои должностные обязанности в Госдуме, пишет РИА Новости.