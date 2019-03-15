Минздрав поддерживает инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

15.03.2019 17:53



В Министерстве здравоохранения поддержали предложение убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов. Так, депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Леонид Огуль предложил продавать алкоголь в изолированных помещениях или специализированных на продаже алкогольной продукции магазинах. В Минздраве поддержали инициативу депутата, так как, по мнению специалистов ведомства, данная мера приведет к снижению потребления населением продукции содержащей алкоголь, пишет ТАСС.