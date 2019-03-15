МАКС состоится

15.03.2019 17:29



Ранее, газета Известия написала о том, что в этом году в России не будет проводиться Международный авиационно-космический салон (МАКС). Собственный корреспондент интернет-издания "Капитал страны" выяснил достоверную информацию по этому вопросу. Так, по словам организаторов мероприятия, сведения об отмене авиасалона в 2019 году не соответствуют действительности. Мероприятие будет проведено, как и было ранее запланировано, с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области.

Также, опровержение распространенной ранее информации об отмене проведения МАКС-2019 появилось на официальном сайте мероприятия.