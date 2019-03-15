Володин предложил подсчитать убытки Крыма от нахождения в составе Украины

15.03.2019 15:14



В Государственной думе предложили подсчитать убытки, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо тщательно подсчитать те потери, которые понесла экономика региона из-за насаждаемой в Крыму украинской политики, а также убытки, причиненные гражданам Крыма, в том числе и связанные с нарушением их прав. После чего, Володин предлагает обязать Украину компенсировать понесенные убытки, привлекая к этому вопросу, в том числе, и европейские судебные структуры, пишет РИА Новости Крым.