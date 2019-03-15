Между крушениями Боингов в Эфиопии и Индонезии нашли связь

15.03.2019 12:45



Следователи Эфиопии нашли общую и существенную деталь между двумя катастрофами, которые произошли с «Боингами» в течение полугода. Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, они выяснили, что у Boeing-737 MAX 8 АК Ethiopian Airlines, который разбился в Эфиопии, триммер находится в необычном положении – аналогичная картина была и с самолетом, который разбился в Индонезии. По словам источников, знающих о ходе расследования, этот факт подтверждают обнаруженные фрагменты стабилизатора лайнера.