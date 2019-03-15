Украину покинули десять миллионов граждан

15.03.2019 11:11



Порядка десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули пределы родины и заняты в развитии экономики других государств. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире ТК NewsOne выступил депутат украинской Рады Нестор Шуфрич. Он отметил, что это удалось вычислить благодаря специальной методологии, в которой также учитываются лимиты потребления хлеба.

Это не первый раз, когда Киев выражает беспокойство по поводу оттока своих граждан. В частности, с похожим заявлением выступал и украинский премьер Владимир Гройсман. По его словам, «украинцев должно быть больше», в связи с чем предложил создать ряд программ, направленных на увеличение рождаемости и поддержке семей на Украине.