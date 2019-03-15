Обновление данных: стрельба в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни 40 человек

15.03.2019 10:13



Стрельба, которая произошла в мечетях Новой Зеландии в городе Крайстчерч, унесла жизни сорока человек. Как передает Интерфакс, этот факт подтвердил премьер страны Джасинда Ардерн. Уточняется, что десять погибших – в мечети Линвуда (пригород Крайстчерча) и тридцать человек – в мечети, которая находится на Дин-Авеню.

Также сообщается о более двадцати раненых. Все они находятся в больнице.

Как стало известно позднее, после того как были совершены атаки, сотрудники полиции провели задержание трех мужчин (один из них снимал на видео расстрел) и еще одной женщины. Представители властей назвали случившееся терактом.