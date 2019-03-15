Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

15.03.2019 07:18



Как сообщил официальный представитель пресс-службы Росморречфлота, в среду в 19:40 в Керченском проливе на мель село грузовое судно "Maryland" под флагом Либерии, которое перевозит груз металла. По данным пресс-службы запрета на судоходство в проливе в связи с произошедшим нет, так как судно не мешает проходу других кораблей. Также, нет и угрозы для жизни людей и экологии. В настоящее время проводятся работы по снятию судна с мели, пишет РИА Новости.