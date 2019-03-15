НАТО перебрасывает войска к границе России

15.03.2019 07:00



Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил о том, что НАТО формирует новые военные подразделения на границе с Россией. Речь идет о батальонах многонационального состава размещаемых в странах Балтии. Численность таких подразделений составляет порядка 1 тыс. военнослужащих каждая. При этом Попов отмечает возросшую интенсивность военных учений НАТО у границ России и расширение территорий, на которых США устанавливают свои системы ПРО, пишет газета Красная звезда.