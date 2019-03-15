Названа официальная причина гибели подлодки Сан-Хуан

15.03.2019 06:41



Глава аргентинского флота Давид Бурден в интервью телеканалу TN назвал официальную причину гибели подводной лодки Сан-Хуан, которая затонула 15 ноября 2017 года. Так, согласно официальным выводам, сделанным немецкими экспертами, катастрофа произошла по причине взрыва. По версии специалистов, к взрыву аккумулятора подводной лодки привело попадание в него воды из-за неисправного клапана. Это произошло на глубине около 920 метров. При этом Бурден заявил, что перед отплытием субмарины все оборудование было исправно, пишет Интерфакс.