У Юлии Началовой диагностировали отек мозга

15.03.2019 06:28



Согласно информации, распространенной некоторыми СМИ у певицы Юлии Началовой, которую столичные врачи вынуждены были ввести в состояние искусственной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, диагностирован отек мозга. Тем не менее официальный представитель певицы Анна Исаева не подтвердила данную информацию, также, эти сведения не подтверждают и родители Юлии. В настоящий момент певица находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, пишет ТАСС.